Le début de saison continue d’être un long chemin de croix pour l’Olympiacos, explosé à domicile par Fribourg (0-3, ce jeudi en Ligue Europa.

Sous les regards de ses deux dernières recrues stars, les anciens du Real Madrid Marcelo et James Rodríguez, l’Olympiacos a pris l’eau. Après une défaite inaugurale au Stade du Roudourou contre le FC Nantes (1-2), Le Pirée vient d’enchaîner un second revers autrement dit une grosse débâcle en Ligue Europa. Cette fois-ci à domicile contre Fribourg (0-3).

Avec les titularisations en défense central de Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba, le champion de Grèce a pris le douillon au Stade Karaïskaki. Les Allemands ont tranquillement joué leur supériorité et ont fait la différence grâce à un but de Hofler (5e) et un doublé de Gregoritsch (25e, 52e). Avec cette nouvelle défaite, l’Olympiacos reste bon dernier du Groupe G.

