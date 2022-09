Selon la presse gambienne, le nouveau numéro 12 d’Al Hilal SC aurait décidé de représenter la Gambie et non le Sénégal après avoir pourtant récemment joué en Equipe Nationale locale.

De Lamin Jarju à Lamine Diadhiou mais finalement et définitivement Lamin Jarju ? Voilà ce que pourrait nous offrir l’ancien virevoltant ailier droit du Casa Sports de Ziguinchor. Selon des informations en provenance de la Gambie, le joueur de 19 ans aurait fait un virage important dans sa carrière, et évidemment ce n’est pas uniquement son départ à Al Hilal Omdurm (Soudan).

En effet, malgré avoir très récemment porté les couleurs du Sénégal et fait partie de l’équipe qui a qualifiés les locaux au prochain Championnat d’Afrique des Nations, il aurait fait le choix de ne plus représenter le Pays de La Terranga. Lamine Diadhiou ou Lamine Jarju – à vous d’apprécier – souhaiterait définitivement jouer pour la Gambie, son pays natal puisqu’il a vu le jour à Serrekunda.

Lamin Jarju will be part of Gambia’s U23 squad. He will represent The Gambia finally ❤️. — Kemo Bojang 🇬🇲 (@kemo_bojang) September 15, 2022

Cependant, tout est à prendre avec de grosses pincettes. D’autant plus que la même source indique que le joueur jouerait avec les U23 gambiens, et devrait figurer sur la prochaine liste du sélectionneur des Scorpions Espoirs. Ce qui serait encore plus surprenant et étonnant. Quoi qu’il en puisse advenir de sa carrière internationale, l’avenir nous dira sans doute bientôt si ce sera Diadhiou ou Jarju.

