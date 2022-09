En difficulté en défense lors de ses derniers matchs, Anderlecht va peut-être bientôt régler ses maux. D’autant plus que le jeune défenseur central sénégalais, Moussa Ndiaye, arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, est convoqué pour la première fois avec l’équipe première.

Après l’avoir observé avec l’équipe jeune des Mauves mais surtout à l’entraînement sous ses ordres, l’entraîneur Felice Mazzù a enfin décidé de faire appel au gaucher de 20 ans. Ce sera pour le déplacement, jeudi en Ligue Europa Conférence, sur la pelouse de le Steaua Bucarest.

Selectie / Sélection. 🟣⚪ #ANDFCSB

ℹ Amadou is left out of the squad due to a minor muscle elongation. Benito Raman and Adrien Trebel are still injured. pic.twitter.com/7vBjyDjnG9

