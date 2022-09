Pour sa première sur le banc de Chelsea, Graham Potter a concédé le match nul face au Red Bull Salzbourg (1-1), ce mercredi soir à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Après avoir ouvert le score grâce à Raheem Sterling (48e), les Blues ont été rejoints à un quart d’heure de la fin.

Battu la semaine passée sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-1), Chelsea est dernier du groupe E. À noter que pour cette rencontre, Graham Potter, privé d’Edouard Mendy qui souffre un à genou, s’est passé des services de Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais a suivi ce match nul depuis le banc des remplaçants.

The spoils are shared this evening.@WhaleFinApp | #UCL pic.twitter.com/dAdE2W3RbF

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 14, 2022