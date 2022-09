Après son match nul contre Salzbourg lors de la 1re journée de Ligue des Champions, l’AC Milan s’est rassuré en l’emportant à San Siro mercredi soir contre le Dinamo Zagreb (3-1). Fodé Ballo-Touré est resté sur le banc.

Auteur d’un bon début de saison en Championnat (3e à égalité de point avec Naples et l’Inter), l’AC Milan voulait se servir de la Ligue des Champions pour confirmer. Et les Rossoneri se sont assurés en assurant l’essentiel lors de la venue à San Siro du Dinamo Zagreb, leader incontestable du Championnat de Croatie et surtout vainqueur de Chelsea (1-0) lors de la 1re journée.

Porté par un Rafael Leão remuant malgré n’avoir pas réussi à marquer dans ce match, l’AC Milan s’est imposé 3 à 1 grâce à des réalisations de l’insatiable Olivier Giroud, buteur sur un penalty obtenu par Leão en fin de première période, Saelemaekers (47e) et Tommaso Pobega (77e). Avec ce résultat, les Milanais prennent la première place du Groupe E avec quatre points.

