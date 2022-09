C’est désormais chose faite, Khadim Diaw sera dans les jours à venir un international Mauritanien. Le joueur né au Sénégal a décidé de répondre favorablement à l’appel du sélectionneur Amir Abdou. Une décision mûrement réfléchie selon le latéral du Horoya AC.

C’est un secret polichinelle, Khadim Diaw sera dans la prochaine liste de la Mauritanie pour les deux prochains matchs amicaux. Le joueur de Horoya AC a accepté de rejoindre le camp des Mourabitounes après avoir été approché plusieurs fois par le sélectionneur. Pour le natif de Saint-Louis qui a longtemps attendu en vain les appels d’Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal, son choix a été influencé par la démarche de la Mauritanie.

« Le coach m’a appelé, on a beaucoup discuté. Et cela fait plus de 4 mois qu’on parle. J’en ai parlé avec ma famille surtout ma mère et ma grand-mère. C’est par la suite qu’un membre de la Fédération mauritanienne a décidé d’aller voir ma famille qui se trouve en Mauritanie. Voilà, je peux dire que tout est parti de là. Je me suis dit pourquoi pas allez saisir ma chance autant plus que j’ai une partie Mauritanienne” a déclaré le joueur l’arrière gauche de 24 ans, joint par wiwsport.

Le pensionnaire de Horoya AC ne sera pas le premier joueur né au Sénégal et qui portera les couleurs de la Mauritanie. Babacar Niasse et Pape Ibnou Ba font partie de cette liste. “C’est vrai, j’ai beaucoup rêvé de jouer avec le Sénégal. J’ai été patient, j’ai attendu plus de 3 ans, je n’ai jamais été convoqué par le sélectionneur ni approché par les dirigeants sénégalais. Rassurez-vous c’est un choix mûrement réfléchi et j’ai le soutien de ma famille et de mon agent. C’est comme ça, le football passe trop vite. Maintenant je reste concentré sur mon travail. J’essaierai d’être toujours au top de ma forme pour toujours apporter un plus” ajoute-t-il. Khadim Diaw connaîtra sa première cape avec l’équipe les Mourabitounes lors de la prochaine fenêtre internationale où, les joueurs d’Amir Abdou défieront le Bénin le 24 septembre et le Congo, le 27 du mois.

