2017, c’est l’année qui a marqué sa carrière. Dans une interview avec wiwsport, Babacar Fall, champion en D2 Albanie avec KF Bylis, où il évolue actuellement en première division. Il raconte son parcours, sa passion pour le Football et son envie de jouer pour le Sénégal.

Présentez-vous.

Je m’appelle Babacar Fall, je mesure 1,91m et j’ai 21 ans. Je suis né à Dakar et depuis 5 ans je vis à l’étranger, actuellement en Albanie.

Où avez-vous reçu votre formation au Sénégal ?

J’ai été formé à Dakar à l’école de football Modou Mbaye qui se trouve à HLM 5. En 2017, on m’avait surclassé en cadets pour jouer avec la catégorie u17. J’ai marqué 25 buts cette année et c’était le déclic pour ma carrière. J’ai rejoint Génération Foot pour juste quelques mois et je n’ai pas eu à signer là-bas. Puis, j’ai voyagé à l’étranger.

Pourquoi l’Italie en premier ?

Mon père a beaucoup de contact là-bas. C’est un conseiller sportif et il a réussi à décrocher un contrat avec l’AC Monza où j’ai joué une saison. On m’a sélectionné avec l’équipe nationale italienne u17 où j’ai disputé un match amical.

En fin de saison je suis allée à BENEVENTO (U19) où j’ai fait une saison puis suis retourné à MONZA. Le président voulait me faire signer un contrat pro pour que puisse jouer avec les jeunes mais je n’ai pas accepté. Je suis allé à Dakar pendant les vacances. Puis, on a trouvé un accord avec le club KF Bylis Albanie.

Qu’est ce qui a motivé votre changement de club si vous avez reçu une nouvelle offre ?

J’ai changé de club parce que je voulais montrer mon talent avec une sélection pro et bien sûr avoir plus de temps de jeu.

Comment se sont passés vos débuts avec votre nouveau club?

J’ai commencé ici en janvier 2022, l’équipe était en D2. J’ai joué 14 matchs et j’ai marqué 17 buts. L’équipe est montée en première division. Les bonnes performances ont attiré les scouts. J’ai reçu beaucoup d’offres de clubs en Europe mais pour le moment, je préfère rester ici.

Quel est votre objectif cette saison ?

Mon objectif cette saison est de marquer beaucoup de buts pour taper à l’œil des grands clubs européens.

Vous dites avoir joué avec l’Italie en petite catégorie. Qu’en est-il du Sénégal? Avez-vous déjà été approché par la FSF ou un sélectionneur sénégalais ?

Oui je suis en contact avec la fédération italienne car elle veut me convoquer avec les u21. Elle suit mes performances comme je l’ai dit tantôt, j’ai déjà joué en U17. Avec la fédération sénégalaise, je n’ai aucun contact. Mais, mon souhait demeure de jouer avec le Sénégal. J’attends mon heure !

Comment trouvez-vous les résultats du Sénégal ?

Les performances sont bonnes. On a une bonne équipe et de bons joueurs on est en train de faire des bons résultats sur le plan continental et mondial. C’est une bonne marge de progression.

Comment avez-vous vécu la soirée du 6 février passé ?

C’était une belle soirée. Je n’ai pas pu terminer le match parce que j’avais un vol à prendre pour signer mon contrat. J’ai su le résultat plus tard et il fallait me voir jubiler à l’aéroport. J’ai jubilé comme tout patriote.

Avez-vous déjà rencontré une star qui vous a marqué et a eu un impact pour la suite de votre carrière ?

J’ai vu beaucoup de stars dans ma vie, parce que je suis né dans le milieu du foot. Lors des dîners de gala sportifs à Milan, c’était le défilé et mon père m’emmenait souvent. J’étais heureux comme tout gamin qui rencontre ces grands noms du foot.

Votre père, un incontournable dans votre carrière ?

Oui, sans doute. Il s’appelle Sidy Fall et est agent. Il a collaboré avec beaucoup de joueurs. Au début, il n’était pas emballé à l’idée que je joue au football. Il insistait plus sur les études. Mais j’ai été ce garçon qui avait beaucoup de passion pour le football au point de ranger un ballon dans mon sac à dos pour aller à l’école.

Quel est le club européen où vous rêver de jouer ?

Manchester United, sans hésiter. Il y a toujours de grands joueurs dans ce club, actuellement, Cristiano Ronaldo. Et souvent, ce ne sont pas des joueurs africains. Je suis attaquant de pointe, tout est possible.

Qui vous inspire, avez-vous une idole ?

Honnêtement, je n’ai pas d’idole. Je veux écrire ma propre histoire. Je ne peux pas décrire, je suis unique.

wiwsport.com (NAF)