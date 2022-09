Alors que le Real Betis se prépare à recevoir le Ludogorets Razgrad en Ligue Europa, Manuel Pellegrini pourrait faire sans son latéral droit sénégalais.

Youssouf Sabaly encore une fois rattrapé par sa fragilité ? Auteur d’un excellent match dimanche dernier lors de la 5e journée de LaLiga contre Villarreal (1-0), le latéral droit international sénégalais de 29 ans pourrait ne pas pouvoir enchaîner. En effet, l’ancien joueur de Bordeaux était absent à l’entraînement collectif du Real Betis ce mardi matin. Aucune explication sur cette absence n’a encore été donnée.

Troisième de Liga après sa victoire probante contre Villarreal dimanche (1-0) et vainqueur de son premier match de Ligue Europa, le Real Betis accueille, ce jeudi en C3, le Ludogorets Razgrad. Manuel Pellegrini et ses hommes auront sans doute à cœur d’enchaîner avec une nouvelle victoire au Benito Villamarín. D’autant plus qu’ils prendraient seuls la tête du Groupe C en cas de succès face au Bulgares.

