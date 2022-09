En match comptant pour la 2e journée de Ligue des Champions mardi soir, le Bayern Munich a pris le meilleur sur le FC Barcelone (2-0). Les partenaires de Sadio Mané prennent seuls la tête du Groupe C.

Face à une équipe du FC Barcelone qui aura énormément raté en première période, les hommes de Julian Nagelsmann ont fait l’essentiel en punissant leur adversaire en début de seconde période. Les Bavarois se sont imposés grâce à des buts de Lucas Hernandez (50e) et Leroy Sané (54e).

Avec ce cette victoire, la deuxième en autant de sortie en Ligue des Champions, le Bayer Munich prend seul la première place du Groupe C. Sadio Mané et ses partenaires devancent de trois points leurs adversaires du jour et l’Inter Milan, victorieux du Viktoria Plzeň (2-0), dernier de la poule avec aucun point.

