Le Bayern Munich reçoit le FC Barcelone, ce mardi à l’Allianz Arena pour le compte de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Un choc très attendu de quoi faire surgir les premiers mots. Présent en conférence de presse ce lundi, Thomas Müller a fait part de la blague que Sadio Mané lui fait en prélude de ce choc électrique. « Sadio me dit en plaisantant depuis 10 jours de faire attention à ne pas passer accidentellement le ballon à Lewy », a affirmé l’international allemand devant la presse.

A la veille des retrouvailles entre le Bayern Munich et le Barça, mais aussi entre Robert Lewandowski et son ancien club, la tension est à son summum. Cette rencontre décisive aura forcément des airs de revanche alors que le club catalan reste sur 14 buts encaissés lors des trois derniers matchs soldés par de nets revers.

Thomas Müller: "Sadio has been jokingly telling me for the last 10 days to be careful not to accidentally pass the ball to Lewy. We have to play our game tomorrow and not focus too much on Lewy" #UCL pic.twitter.com/91nBcYCyyF

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2022