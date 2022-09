Partis de Dakar dans la nuit du samedi ou dimanche, les Lions de la planche vont prendre part aux World Surfing Games de l’ISA prévus du 16 au 24 septembre prochain dans la ville américaine de Californie plus précisément à Huntington Beach. Ils ont pour objectifs principaux de gagner en expérience et surtout d’améliorer le siding sénégalais (l’équivalent du classement FIFA). Deux quotas pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont mis en jeu.

Pour ces World Surfing Games édition 2022, en Californie, l’équipe sacrée championne du monde sera automatiquement Qualifiée pour les JO de Paris 2024. En revanche, pour l’édition de 2023, on va prendre le meilleur de chaque continent pour le pro pulser au rendez-vous olympique en terre française. La Tanière compte mener à bien sa campagne californienne afin de revenir en 2023 avec des ambitions plus hautes.

Un des coachs de Team Sénégal, René Pierre Laraise, confie «l’objectif de Team Sénégal c’est d’avoir un bon siding, c’est-à-dire de décrocher un bon classement équipe; ce qui fera que l’an prochain on ne tombera pas lors de la phase de poules sur des gros. Car ceux qui ne feront pas un bon classement ou les nouveaux venus vont hériter des grosses pointures. Alors que si on a un bon siding, on retrouvera des gens de même calibre et on pourra aisément franchir des tours. C’est le principal objectif des Lions en Californie. »

Et Laraise de poursuivre: «L’autre objectif du Sénégal, c’est de faire gagner en expérience les garçons. Il y a une place en jeu pour Paris 2024, mais le Sénégal ne la vise pas parce qu’elle est dévolue à l’équipe championne du monde. On ne se fait pas d’illusion pour to Californie. Mais à partir de l’année prochaine, le pays le mieux classé de chaque continent aura une place pour les JO« .

Avec Record