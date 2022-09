De Youssouf Sabaly en passant par Mory Diaw jusqu’à Abdallah Gning, de nombreux Sénégalais ont brillé dans les Championnats européens (D1/D2) durant la semaine écoulée. Voici notre équipe-type de la semaine, sous la disposition d’un 3-5-2.

MORY DIAW, l’assureur clermontois

De retour en France cet été après de longues années entre le Portugal, la Russie et la Belgique, le gardien de 29 ans ne cesse d’imposer ses gants en Ligue 1 Uber Eats. Contre le Racing Club Strasbourg Alsace ce dimanche (0-0), l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a encore démontré pour le Clermont Foot 63 est allé le chercher au FC Lausanne-Sport. S’il a été chanceux par moments en voyant deux occasions strasbourgeoises finir sur son poteau et sur son arrêt réflexe devant Adrien Thomasson, il est resté hyperattentif dans ce match. Il a notamment réalisé de bonnes interventions devant Ludo Ajorque ou encore le Sénégalais Habib Diarra. Une belle trouvaille pour Clermont.

FORMOSE MENDY sans relâche

Malgré la défaite, samedi, de l’Amiens Sporting Club sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (1-3), l’arrière latéral droit de 21 ans, qui fera notamment partie du prochain rassemblement de l’Equipe Nationale entraîné par Aliou Cissé, a réussi à se sortir du lot avec une performance plutôt satisfaisante. Auteur de 3 dégagements, 3 interceptions, 3 tacles et 5 duels remportés, il s’est fendu en buteur en marquant l’unique but amiénois dans cette rencontre. Forcément, un nouveau bon match de sa part qui confirme ses bonnes performances avec l’ASC depuis son arrivée.

ABDOULAYE SECK savoure en Israël

Pour son premier match en Premier League israélienne, l’ancien joueur du Royal Antwerp n’a pas manqué son rendez-vous et a joué une grande partition lors de la victoire sur Sektzia Ness Ziona (3-1). Si le Maccabi Haifa n’a pas été trop inquiété en défense, le Champion d’Afrique est resté serein et clean quand il fallait se montrer notamment dans ses interventions et les duels aériens. Il est passeur décisif sur le troisième but des siens lorsque sa passe décalée vers le Surinamien Tjaronn Chery termine sur un superbe but de ce dernier. Face au Paris Saint-Germain mercredi, il faudra forcément être encore au niveau.

ABDOU DIALLO propre

Déjà auteur d’un très bon match malgré la défaite contre Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, le nouveau défenseur du RB Leipzig a confirmé dimanche lors du choc face au Borussia Dortmund, son ancienne équipe. Pour son premier match depuis son retour en Bundesliga, il a assuré un premier clean-sheet (3-0). Serein dans ses prises de balles et ses interventions pendant un peu moins de 80 minutes à la Red Bull Arena, il a remporté plusieurs duels (6 au total), réussi 3 dégagements, 2 tirs bloqués, 2 interceptions, 1 tacle, et a été présent sur les quelques phases offensives (2 tirs).

YOUSSOUF SABALY impressionnant

Contre Villarreal ce dimanche (victoire 1-0), l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a sans doute joué l’un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée au Real Betis. Ce n’est pas son compatriote Nicolas Jackson qui dira le contraire. En première période, le joueur de 29 ans s’est montré très actif, attentif et excellent dans l’anticipation. Il n’a pas été mordant en attaque, mais a livré un très bon niveau de jeu en défense. Bien qu’il ne fût pas en dernière position, il évite plus au moins l’ouverture du score de Villarreal à la 13e minute lorsqu’il repousse une frappe de Gerard. Il a été solide.

MAMADOU COULIBALY voit but

Prêté par la Salernitana cet été, le milieu de terrain réalise un bon début de saison en Serie B avec Ternana Calcio. Ce samedi, lors de la victoire contre Parma, il a été intéressant et efficace dans la récupération et dans l’orientation du jeu de son équipe. S’il a été malheureux dans le duel sur l’ouverture du score pour Parme, il s’est rattrapé en début de seconde période puisque c’est lui qui enclenche la remontada pour son équipe en égalisant. Il aurait pu permettre à Valerio Mantovani d’inscrire son premier but de la saison mais son corner magnifiquement tiré n’a pas été suffisant au défenseur italien de 26 ans, qui envoie son coup de tête juste au-dessus.

Le coup-franc de MOUSTAPHA NAME

Vingt-quatre minutes ont suffi à l’ancien milieu de terrain du Paris FC pour mettre tout le monde d’accord lors de sa grande première avec sa nouvelle, le Pafos FC. Remplaçant puis rentré à la 66e minute lors du match contre l’Akritas Chlorakas (4-0) comptant pour la 3e journée de la Protathlima Cyta (D1 Chypre), le Champion d’Afrique a régalé en marquant son premier but avec le Pafos FC. Et de quelle manière. Sur un coup franc qu’il a lui-même obtenu à l’entrée de la surface adverse, Name ne s’est pas laissé prendre par la pression et l’a superbement mis dans la lucarne de Daniel Antosch. Ce sont les l’une des étincelles de Moustapha Name.

AMIDOU DIOP sauve Kristiansund

Avant dernier de l’Eliteserien, Kristiansund n’a pourtant pas encore dit son dernier mot quant au maintien. D’autant plus que ce dimanche, les hommes de Christian Michelsen ont décroché une époustouflante victoire contre le cinquième du Championnat, Vålerenga, en s’imposant à domicile sur le score de 3 à 2. Et il fallait compter sur leur excellent milieu de terrain sénégalais. Malheureux sur l’ouverture du score des visiteurs lorsqu’il a mal dégagé de la tête une balle dans les pieds d’Odin Thiago, Amidou Diop se rattrapait de la plus belle des manières en marquant un coup de tête victorieux dans les arrêts de jeu. Le joueur de 30 ans a aussi été très en vue dans le jeu de son équipe (3 tirs, 2 dribbles réussis, 1 passe clé, 11 duels remportés, 3 tacles, 3 dégagements, 2 interceptions).

ALIOU BADARA BALDÉ célèbre enfin

Avec sa nouvelle équipe du FC Dordrecht vendredi 9 septembre, l’ancien ailier gauche de Diambars a laissé son empreinte au GN Bouw Stadion et, sans doute, il lui sera très difficile d’oublier cette date. C’est simple : ce jour-là que le Sénégalais de 19 ans inscrit son premier but en professionnel. Alors qu’on jouait la 2e minute contre le FC Den Bosch, Aliou Badara Baldé reçoit dans la profondeur une passe de Mathis Suray, il prend de vitesse les deux défenseurs adversaires et ne tremble pas face au gardien de Den Bosch. Il a aussi été impressionnant dans le jeu. Fauché dans la surface adverse à la 35e minute, il obtenait un penalty malheureusement manqué par Samuele Longo. Pourtant, il avait bien demandé à tirer. De plus, il est à l’avant-dernière passe du 2-0 de Dordrecht. Remplacé à la 82e, il finit sa rencontre avec 3 tirs, 1 but, 3 dribbles réussis…

BOULAYE DIA efficace

On a perdu le Boulaye Dia buteur en tout début de semaine contre Empoli puis retrouvé le Boulaye Dia créateur en toute fin de semaine face à la Juventus (2-2). S’il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets à l’Allianz Stadium lors d’une rencontre au final chaotique, l’attaquant sénégalais peut se targuer d’avoir été l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Très généreux dans les efforts, l’ancien joueur de Villarreal a sorti un match abouti (Un tir cadré, 2 dribbles, 3 passes clé, 5 duels remportés). Sur sa passe une passe en fin de première période, il permettait à Krzysztof Piątek d’obtenir un penalty après avoir vu sa frappe touchée de la main par Bremer.

ABDALLAH GNING excellent

Contre le Sparta Prague ce samedi, l’ancien joueur du Stade de Mbour a excellé. C’est lui qui déclenche la révolte du FK Teplice lorsqu’il gagne une faute juste à l’entrée de la surface adverse. Très remuant durant toute la première période, il est récompensé par un but qu’il marque de la tête. Puis à la 83e minute, alors que son équipe est menée, il égalise d’une merveille d’action. Servi, il efface son vis-à-vis sur un magnifique contrôle, se met en position de frappe et enchaîne du droit. Ça finit au fond du premier poteau pour son doublé et ses 3es et 4es buts de la saison en Fortuna Liga (D1 Tchéquie).

L’équipe de Sénégalais de la semaine

