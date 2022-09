L’assemblée général élective de Niary Tally a eu lieu samedi, au siège de l’agence marketing sportif « CIK’AW ». Djibril Wade a été reconduit par acclamation. Mais, cette AG promet des mutations dans le ménagement par la création d’une société anonyme au capital d’un milliard FCFA.

Le club de Niary Tally a renouvelé sa confiance unanimement à Djibril Wade qui qui rempile pour 4ans. Il se réjouit de la bonne tenue de ce conclave et se dit content d’être réélu.

« Aujourd’hui je suis pratiquement à l’aboutissement d’une carrière à Niary Tally et j’ai dit aux dirigeants et aux supporters de NGB que ce que je faisais plus de cela des années je ne peux plus le faire. Donc il faut qu’on change de paradigme et que l’équipe soit ouvert aux autres. Nous allons faire de notre mieux pour mener à bien notre mission », indique le patron de Niary Tally.

Pour évoluer en football il faut changer de fusil pour se conformer à l’évolution du professionnalisme et on sera en quête d’une nouvelle méthode.

« Nous sommes conscient que Niary Tally doit changer de méthode et doit s’ouvrir. Nous allons ouvrir le capital, nous allons constituer une société anonyme à objet sportif avec un capital de 1 milliard et nous avons aussi notre propre terrain qu’on loue aux autres, on peut user de ses retombées pour le développement du club, 45% seront cédés à titre onéreux. Depuis 4ans j’essaye de mettre en place ce système de management et, aujourd’hui c’est l’aboutissement ».

Avec Stades