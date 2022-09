Arrivé à la Salernitana cet été, Boulaye Dia a évoqué les raisons de son départ de Villarreal. L’occasion pour lui de glisser un petit tacle à Unai Emery.

Transféré vers la Salernitana lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Boulaye Dia a brusquement quitté Villarreal qu’il a rejoint seulement il y a un an contre 12 millions d’euros. Bien qu’il ait marqué sept buts et délivré six passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant international sénégalais de 25 ans n’entrait pas dans les plans d’Unai Emery pour cette saison.

Arrivé alors en Serie A italienne, l’ancien joueur du Stade de Reims espère convaincre dans une équipe qui a réalisé un bon recrutement. Et, pour le moins que l’on puisse dire, l’aventure a bien été entamée puisque le Champion d’Afrique est auteur de trois buts et deux passes décisives sur ses cinq premiers matchs avec la Salernitana. Le joueur revient sur son début de saison et les raisons de son départ de Villarreal.

« J’ai mis trois buts et deux passes décisives donc, l’aventure a bien commencé et j’espère que ça va durer. J’avais à cœur de bien commencer avec la Salernitana pour réaliser une bonne saison donc, c’est bien partie. A Villarreal, on ne me garantissait pas le temps de jeu que je voulais. Parfois, il faut savoir faire des choix et, avec la Coupe du Monde qui arrive, j’ai besoin de jouer et montrer mes qualités », déclare t-il ce lundi dans l’émission « Football Show » sur beIN SPORTS.

