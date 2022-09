Emmenée par des joueurs vaillants dans les efforts, la Salernitana a manqué de peu de réaliser un énorme coup ce dimanche face à la Juventus. Longtemps devant au score, Boulaye Dia et ses partenaires ont craqué en fin de match et concèdent le nul (2-2).

Incroyable retournement de situation en Serie A ce dimanche 11 septembre à l’Allianz Stadium où la Salernitana a longtemps cru à la victoire face à la Juventus avant d’encaisser le nul. Auteurs d’une première période remarquable, les hommes de Davide Nicola menaient 2 à 0 à la pause grâce à des réalisations d’Antonio Candreva (18e) et Krzysztof Piątek (45e+5, s.p).

Mais dans une seconde période et une fin de match complétement décousues avec trois cartons rouges, les Grenats ont cédé avant d’encaisser un nul pas mérité. Auteur d’un sublime coup de tête à la 51e minute, Bremer a réduit l’écart pour les Bianconeri. Puis en toute fin de match, Bonucci, qui rate d’abord son penalty, marquait dans la même occasion pour égaliser.

Et comme pas possible pour la Salernitana, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik pensait offrir la victoire à la Juve, mais Bonucci était hors jeu dans l’action. un match nul inespérable pour la Juventus. Alors que la Salernitana laisse échapper une opportunité d’entrevoir ses ambitions en Serie A cette saison et reste stagner à la 10e place du classement.

