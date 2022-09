Casa Sports va faire son retour 10 après en Compétition africaine ce dimanche. Le champion du Sénégal de Ligue 1 défie à 17h00 au stade Lat Dior de Thiès, Kabylie de l’Algérie, en tour préliminaire de la Ligue des champions.

Le Casa Sports entame sa campagne africaine vers les coups de 17h00 à l’occasion du premier tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Il va disputer le match aller à Thiès, au stade Lat Dior. C’est face à la formation algérienne de Kabylie que les joueurs d’Ansoumana Diadhiou, tenteront de lancer leur retour de la plus belle des manières.

« Nous n’avons pas le droit à l’erreur au moment où le Sénégal est la vitrine du football africain. Nous avons une équipe A forte, des sélections U.17, U.20, U.23, locale et féminine fortes. Cela doit se confirmer au niveau des clubs. L’ambition c’est d’aller le plus loin possible et pourquoi pas de la gagner« , a déclaré le président Seydou Sané à l’occasion d’une conférence de presse, organisée vendredi. Pour donc réaliser cet ambitieux objectif du club de la ville de Ziguinchor, les champions du Sénégal devront d’abord survivre face à Kabylie mais aussi en passer par le deuxième tour, avant de prétendre disputer la phase de poules. Ce qui serait une première pour le Casa Sports et une deuxième pour un club sénégalais après le Jaraaf.

C’est parti pour une nouvelle aventure avec beaucoup de perspectives à vous présenter. On se donne rendez-vous ce soir pour la surprise de la saison. Tous au Stade Lat Dior pour pousser nos joueurs à la victoire. Allez Casa est déjà prêt #WatoSita 🤝 #KingSports 👏 pic.twitter.com/0tZnqmIZSI — Casa Sports (@CasaSportsSC) September 11, 2022

En 2012, lors de sa dernière campagne africaine, le Casa Sports avait manqué la phase de poules en étant éliminé aux tirs au but (3-4) par le Gamtel de Gambie en préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Battu (1-0) en Gambie, le Casa Sport était parvenu à revenir à Dakar face à Gamtel (1-0). En 2008, il a été éliminé par l’équipe nigériane des Dolphins. Le match aller s’était soldé par un nul 0-0 à Dakar. Au retour, au Nigeria, les Sénégalais tombaient après leur défaite (2–1).

