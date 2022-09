La 7e journée de la Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Au stade La Meinau, le Racine Club de Strasbourg reçoit Clermont Foot 63 à 11 heures. Voici la composition officielle des deux équipes.

Dans l’antre alsacienne, Strasbourg souhaite débloquer son compteur pour la victoire. Avec 6 matchs disputés, il compte 4 matchs nuls et deux défaites. Titulaire pour la 6e fois depuis le début de la saison, Habib Diallo compte deux buts. Il voudra retrouver le chemin des filets aujourd’hui face à son compatriote Mory Diaw, gardien de but à Clermont. Le joueur de 29 ans est titulaire depuis le début de la saison avec 2 clean-sheet et 10 buts concédés.

Mais, ils ne sont pas les seuls Sénégalais de cette affiche. Sur le banc de Clermont, l’arrière gauche Arial Mendy, le gardien Ouparine Djocco et le défenseur Souleymane Cissé sont remplaçants.

🚨 #RCSACF63 | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 du Racing face au @ClermontFoot ! ⚔️ 🔴 Suivez le match en direct commenté ici ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 11, 2022

#RCSACF63 La compo clermontoise pour ce match de la 7ème journée de @Ligue1UberEats sur la pelouse de @RCSA 👊🔴🔵 pic.twitter.com/gMrLHjh4C1 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) September 11, 2022

