Bien éligible à jouer pour la Mauritanie malgré ses sélections en Equipe Nationale locale du Sénégal, Khadim Diaw a fait son choix. Sauf retournement de situation, le latéral gauche du Horoya AC va jouer avec les Mourabitounes.

Longtemps dans l’attente d’une récompense de ses performances en club par une convocation qui aurait été bien méritée en Equipe Nationale du Sénégal, Khadim Diaw va rester sur sa faim puisqu’il va changer de pays. Comme relayé depuis quelques jours dans la presse guinéenne, nous sommes en mesure de confirmer que le latéral gauche de 24 ans va rejoindre la Mauritanie.

Comme il a fait avec Pape Ibnou Ba et Souleymane Doukara en janvier 2022, le staff des Mourabitounes est entré en contact direct avec le joueur du Horoya AC, et ce dernier a été convaincu de son rôle au sein de la sélection. Dans l’attente de son passeport mauritanien, Khadim Diaw devrait alors bien figurer dans la prochaine liste du sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou.

Joueur du Horoya AC depuis qu’il a quitté Génération Foot en 2020, Khadim Diaw est l’un des footballeurs les plus performants dans le Championnat guinéen. D’autant plus qu’il a figuré à deux reprises d’affilée dans l’équipe type de la Ligue 1 guinéenne. Mais ces prestations n’ont pas suffi pour convaincre Aliou Cissé et son staff. Voilà donc qu’il s’ouvre un autre chemin dans sa carrière.

