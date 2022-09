Excellent avec Amiens, Formose Mendy devrait être appelé vendredi prochain pour la première fois par Aliou Cissé pour les prochaines échéances des Lions contre la Bolivie et l’Iran.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les formateurs à l’Académie Foot Darou Salam. Selon nos informations, Formose Mendy sera convoqué pour la première fois, vendredi 16 septembre, en Equipe Nationale A du Sénégal par Aliou Cissé pour les rencontres amicales contre la Bolivie, à Orléans le 24 septembre, et l’Iran en Slovaquie le 27 septembre prochain. Une juste récompense pour l’arrière latéral droit de 21 ans.

Arrivé à Amiens en provenance du Club Brugge l’été 2021, Formose Mendy n’a depuis cessé de progresser. Homme de base dans le onze de départ de Philippe Hinschberger, l’ancien international U20 enchaîne les bonnes performances et compte déjà 44 matchs pour trois buts. Même dans les moments les plus compliqués pour le club picard, il arrive toujours à se démarquer. En résulte son but samedi lors de la défaite à Caen.

Alors performant en club et après avoir goûté à la saveur des Equipes Nationales cadettes et juniores, Formose Mendy devrait donc bientôt connaître ses premières minutes chez les « grands ». Sous les ordres d’Aliou Cissé, son style pourrait bien jouer à sa faveur puisqu’en plus de latéral droit, il est bien capable d’évoluer au poste de défenseur central. Reste à savoir le rôle qu’El Táctico compte lui accorder dans son groupe.

wiwsport.com