Non retenu dans la liste des U23, Formose Mendy pourrait faire le grand saut et connaître sa première convocation en Equipe Nationale A.

Aliou Cissé est-il sur le point de trancher ? Alors que Bouna Sarr, blessé et sans temps de jeu au Bayern Munich depuis le début de saison, pourrait manquer le prochain rassemblement des Lions, sa place au poste de latéral droit de l’Equipe Nationale du Sénégal devrait donc être prise. Et si Alpha Dionkou a été appelé en mars, c‘est Formose Mendy qui semble désormais bien parti pour être l’heureux du sélectionneur des Lions et donc figurer dans la liste qui sera rendue publique vendredi.

Au regard de ses performances en club depuis deux saisons avec l’Amiens Sporting Club, l’ancien international U20 semble avoir l’avantage face aux autres pour accompagner Youssouf Sabaly lors de la prochaine trêve internationale où le Sénégal disputera deux rencontres amicaux, d’abord face à la Bolivie le 24 septembre, à Orléans, puis contre l’Iran trois jours plus tard, en Slovaquie. D’autant plus que le joueur de 21 ans n’a pas été retenu par Demba Mbaye dans la liste des U23.

Aujourd’hui, voir Formose Mendy en Equipe Nationale A n’aura absolument rien d’anormal, tant le joueur est sur une belle forme. Sans aucun doute, depuis le début de cette saison et peut-être bien même la saison dernière, l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam est l’uns des arrières latéraux sénégalais les plus performants. Titulaire indiscutable à Amiens, où il joue à droite d’une défense à trois, Mendy enchaîne les rencontres et compte en jambes 44 matchs avec le club picard.

Equipe Nationale U23 : 23 joueurs convoqués par Demba Mbaye, dont 18 expatriés https://t.co/xF6aFSMHWV pic.twitter.com/B0Q3TXgyoc — wiwsport (@wiwsport) September 11, 2022

