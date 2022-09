Dans le cadre de la 4e journée de la Premier League israélienne, le Maccabi Haïfa s’est imposé avec Abdoulaye Seck, samedi, contre Sektzia Nes Tziona (3-1).

Avant son rendez-vous en Ligue des Champions contre le PSG mercredi, le Maccabi Haïfa a assuré en signant une quatrième victoire en autant de sorties en Championnat ce samedi. Opposés à la lanterne rouge Sektzia Nes Tziona, les hommes de Barak Bakhar se sont imposés sur la marque de 3 à 1.

Omer Atzili et Tjaronn Chey ont permis au Maccabi Haïfa de l’emporter et virer en tête du classement avec deux points d’avance sur l’éternel rival, le Maccabi Tel-Aviv. Titulaire pour son deuxième match, le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck s’est fendu en passeur décisif sur le dernier but des siens.

wiwsport.com