Pour sa première titularisation, Ibrahima Wadji vient d’inscrire son premier but avec l’AS Saint-Etienne en ouvrant le score contre Bordeaux ce samedi.

Débuts parfaits pour Ibrahima Wadji au Stade Geoffroy Guichard. Titularisé par Laurent Battles, ce samedi à l’occasion de la 8e journée de Ligue 2, l’attaquant sénégalais de 27 ans, arrivé cet été en provenance de Qarabag, a marqué son premier but avec l’AS Saint-Etienne.

L’ancien joueur de Mbour Petite-Cote a ouvert le score à la 35e minute dans le choc face aux Girondins de Bordeaux. A l’entrée de la surface, Dylan Chambost décale sur sa gauche Monconduit, qui s’emmène parfaitement le ballon et trouve dans l’axe Wadji, qui n’a plus qu’à plus qu’à pousser le ballon au fond.

"Je suis un joueur de surface, un finisseur…" 🔥⚽️ IBRAHIMA WADJI #ASSEFCGB pic.twitter.com/4yJGT0Yuru — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) September 10, 2022

