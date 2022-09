Pour son retour en compétitions africaines, le Casa sports ne compte pas faire de la figuration. Le club de la ville de Ziguinchor compte se donner les moyens pour disputer la prochaine finale de l’édition 2022 de la Ligue des champions de la CAF. Le patron de Casa Sports insiste sur le fait que son équipe en course pour les phases préliminaires de la Ligue des Champions cette saison, n’est pas là pour faire uniquement de la figuration. Les Verts qui affronteront JS Kabylie dimanche comptant pour la phase aller du premier tour, au stade Lat Dior de Thiès à 17h00 . Bien qu’il respecte la qualité de la formation algérienne, il croit que les joueurs d’Ansoumana Diadhiou ont les moyens d’aller jusqu’au bout.

« Nous n’allons pas en tourisme. Nous ne sommes pas des touristes sportifs pour aller voir ce qui se passe dans le monde sportif. Nous avons les ambitions d’aller le plus loin possible, le plus loin possible dans cette compétition. Nous n’avons pas droit à l’erreur, le Sénégal est la vitrine du football africain de par tout ce que ses équipes nationales réalisent. Il reste maintenant que les clubs de confirmer et de s’afficher. C’est pourquoi nous y allons avec tous nos atouts de notre côté. Nous allons nous battre jusqu’à la dernière énergie. Nous voudrions marquer l’histoire et les joueurs aussi voudraient faire pareil. Nous respectons beaucoup notre adversaire, Kabylie qui est une grande équipe mais notre objectif dépasse les phases de groupes nous voulons jouer la finale de cette compétition. Nous allons danser, jouer et gagner », a déclaré le président, Seydou Sane en conférence de presse.

