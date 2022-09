Absent de l’Equipe Nationale depuis 2021, Arial Mendy nourrit l’ambition d’un retour en sélection. Dans cet entretien accordé à wiwsport, le défenseur sénégalais de Clermont (27 ans) qui croit fermement au sacre des Lions au prochain mondial, Qatar 2022, fait un appel du pied au sélectionneur de l’équipe nationale, Aliou Cissé.

Comment jugez-vous votre début de saison avec Clermont Foot ?

Ça va très bien, on a bien préparé la saison. On a bien travaillé dans l’ensemble lors du stage de présaison. Je me suis bien préparé physiquement pour entamer la saison. Et avec Clermont ça se passe bien, j’espère faire mon possible pour atteindre mes objectifs avec le club.

Comment vous vous sentez physiquement depuis le début de la saison ?

Je me sens bien physiquement. Comme je viens de vous le dire, je voulais réussir ma préparation physique. Ce n’était pas facile et je me sens bien et toujours prêt à aider mon équipe et me donner au maximum pour mon club. Sur ce point, je suis satisfait.

Quels sont les objectifs d’Arial Mendy cette saison avec Clermont ?

Mon objectif, je peux essayer encore de garder Clermont en Ligue 1 Conforama. Je veux faire une très belle saison, faire partie des joueurs qui vont défendre les couleurs de mon pays et je suis prêt à le faire. Ensuite j’ai comme objectif de me donner à fond pour devenir un élément essentiel pour mon club. C’est très important pour moi.

Absent de la tanière depuis 2021, êtes-vous toujours en contact avec Cissé ?

Le coach Aliou Cissé, il me connaît et ce n’est pas aujourd’hui c’est depuis que j’étais à Diambars. Il connaît mes qualités, il sait ce que je peux rapporter à l’équipe après chaque chose à son temps. Moi je suis prêt à défendre les couleurs de ma nation. En plus j’ai de bons rapports avec le coach Aliou Cissé, c’est un grand frère pour nous.

Vous pensez à faire votre retour dans la tanière ?

Bien sûr j’aimerais faire mon retour dans la tanière et je ferai et je ferai de mon côté ce qu’il faut pour revenir dans l’équipe. Et pourquoi pas mon rêve qui est de défendre les couleurs du Sénégal à la prochaine coupe du monde Qatar 2022. Ce serait extraordinaire de jouer pour le Sénégal dans une Coupe du monde. C’est mon rêve et j’espère aussi que c’est le rêve de tous les footballeurs.

Quel regard portez-vous sur cette sélection sénégalaise et sur vos principaux concurrents ?

On a tout ce qu’il faut Dieu merci et on sait qu’une coupe du monde ce n’est pas un championnat. Il y aura de grandes nations qui voudront la gagner mais pourquoi pas nous le Sénégal’. On a de bons joueurs, on a une belle équipe et on a un staff qui fait son travail et j’espère qu’on sera la première Vous avez envoyé nation africaine qui gagnera une coupe du monde. Cette sélection a donc un bon effectif avec des joueurs toujours prêts à défendre dignement les couleurs de la nation.

Que pensez-vous des prochains adversaires du Sénégal ?

Ce sont de bonnes équipes qui veulent se qualifier en 8e de finale de la coupe du monde 2022. Mais pour moi, la poule est favorable, on a des joueurs pour sortir de cette poule pour se qualifier en 8es de finale. Rien ne sera facile dans la compétition de toute façon mais tout dépendra de la volonté. On a les joueurs qu’il faut et le staff aussi pour aller loin dans cette compétition.

Quel devrait être l’objectif du Sénégal à la prochaine coupe du monde ?

Nous devons nous donner à fond et tout donner pour le pays. L’objectif du Sénégal dans cette compétition est de bien défendre les couleurs de la nation comme on l’a si bien fait lors de la dernière CAN. Tout le peuple était content. Et comme je l’ai dit, pourquoi pas remporter la coupe du monde et devenir la première équipe africaine à gagner un Mondial. On a des bons joueurs capables de faire encore rêver le peuple.

wiwsport.com (Propos recueillis A.N)