Tapha Tine va affronter Bombar­dier dans un combat de revanche. Les deux grands ténors de la lutte sénégalaise vont se croiser le 12 février 2023 à l’arène nationale. Vainqueur du premier duel, le lutteur du Baol compte récidiver face au B52.

Il ne fait aucun doute que le duel entre Bombardier et Tapha Tine serait l’un des plus grands combats de l’année 2023. 11 ans après leur premier affrontement, soldé par la victoire de Tapha Tine suite à une décision médicale du corps arbitral, le puncheur du Baol et le B52 de Mbour vont s’affronter à nouveau. Une occasion idéale pour Bombardier qui cherchera à prendre sa revanche. De son côté, Tapha Tine qui compte mettre toutes les chances de son côté promet un 2-0 face au B52 .

