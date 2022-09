En déplacement au Stade de la Beaujoire ce jeudi soir à l’occasion de la 1re journée de Ligue Europa, l’Olympiacos a été battu par le FC Nantes (1-2).

L’Olympiacos, qui se cherche encore dans ce début de saison, a raté sa rentrée en Ligue Europa. Avec Pape Abou Cissé au coup d’envoi mais sans Ousseynou Ba, suspendu après un carton rouge reçu lors de son dernier match de C3 la saison dernière, les hommes de Carlos Corberán ont été – bien que ce soit dans les derniers instants – logiquement défaits par le FC Nantes (1-2).

Dans une Beaujoire bouillante, les Canaris ont envoyé la première banderille. Pour ses retrouvailes avec Pape Abou Cissé, Mostafa Mohamed ouvrait le score (32e). Mais en début de seconde période, les Grecs ont montré un meilleur visage face à une équipe nantaise qui a perdu de sa superbe. C’est donc logiquement qu’à la 50e, Moutoussamy marque contre son camp (1-1).

Sauf que ce but ne fera pas durer le temps fort de l’Olympiacos. Le FC Nantes ressort les armes et obtenait plusieurs occasions dans le dernier quart d’heure. Mais c’est en toute fin de match que Pape Abou Cissé et ses partenaires céderont à nouveau lorsqu’Evann Guessand marquait de la tête (90e+3). Et voilà le Champion de Grèce entame très mal sa campagne européenne.

