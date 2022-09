Au terme d’un match décousu et spectaculaire au Stade de La Cerámica, Villarreal de Nicolas Jackson a arraché la victoire face au Lech Poznań (4-3), à l’occasion de la 1re journée de Ligue Europa Conférence.

Alors qu’il tient une défense exemplaire en Championnat cette saison avec zéro but concédé en quatre journées, Villarreal s’est lâché derrière ce jeudi mais s’en est encore tenu à son attaque de feu. Pour le compte de la 1re journée de la phase de groupes de Ligue Europa Conférence, le Sous-Marin Jaune a décroché les trois points face au Lech Poznań au bout de 90 minutes de folie.

Avec un onze remanié, les hommes d’Unai Emery ont mal engagé la partie en laissant les visiteurs ouvrir le score après seulement 2 minutes de jeu par l’intermédiaire de Michał Skóraś. Et il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la réaction des Espagnols. A la 32e minute, le virevoltant nigérian Samuel Chukwueze égalisait sur un superbe service de la nouvelle recrue Johan Mojica.

Porté ensuite par un excellent Alex Baena, auteur d’un doublé (36e, 40e), Villarreal pouvait dérouler et pensait faire le plus dur en partant à la pause avec l’avantage (3-1). Mais c’était sans compter encore sur un début en fanfare des Polonais. Dès la reprise, Mikel Ishak réduisait l’écart sur penalty (46e), avant de faire chavirer les supporters du Lech Poznań en égalisant dans l’heure de jeu (61e).

Si la rentrée de Nicolas Jackson en début de seconde période n’aura pas permis à Villarreal de survoler la rencontre, Unai Emery décide de réagir à nouveau avec avec trois changements à la 63e. Aucun des joueurs entrés ne sera décisif puisque c’est Francis Coquelin qui marque en fin de match pour donner la victoire aux siens.

Villarreal assure donc d’entrée et prend la 1ère place du Groupe C après le nul entre l’Austria Vienne et l’Hapoel Be’er Sheva (1-1).

#UECL | 4-3 ⏱ 90'+4' | ¡Final en el Ciutat de València! El Submarino, en un partido frenético, suma sus primeros tres puntos en la @europacnfleague con goles de @chukwueze_8, @alexbbaena (2) y @FCoquelin_off. 💛 ENDAVANT 💛!!! pic.twitter.com/YE6dRVQNKs — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 8, 2022

wiwsport.com