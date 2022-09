Cruel pour le technicien allemand. Au lendemain de la défaite en Ligue des Champions face au Dinamo Zagreb (0-1), Chelsea a décidé de se séparer de Thomas Tuchel.

Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly n’ont plus d’entraîneur ! Et c’est un énorme coup de tonnerre ! Alors que tout semblait être parfait entre Chelsea et Thomas Tuchel, à la suite d’un mercato ou le club anglais a mis de très gros moyens à disposition de son entraîneur allemand, le club dirigé par Todd Boehly a décidé de virer le technicien.

Le début de saison a été cruel pour l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Loin d’être flamboyant dans le jeu, les Blues pointe à la 6ème place de Premier League après 6 journées, avec seulement 10 points, trop peu lorsque l’on connaît les ambitions du club, et les investissements consentis cet été. Et de plus, ils ont perdu leur premier match de Ligue des Champions.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

