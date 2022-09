En direction du choc entre Tapha Tine et Bombardier, ficelé par Lune Productions, en partenariat avec Éric Favre, une cérémonie de présentation a été tenue hier dans un portance de cette collaboration. De leur côté, les deux lutteurs ont déjà lancé les hostilités.

Ce choc, qui devrait permettre à Tapha Tine de relancer sa carrière, réagit : «Je remercie Éric Favre. Durant mes 6 voyages aux États-Unis, il m’a pris entièrement en charge. Après avoir conclu un accord avec moi, il a passé plus d’un mois à me chercher un adversaire. Beaucoup de lutteurs étaient réticents à prendre l’avance. Quand il a pris contact avec Bombardier, il n’a pas hésité.

Donc, je remercie le grand frère Bombardier d’avoir eu le courage de croiser le fer avec moi. Mais ce jour-là, je vais le battre et gagner ce combat (win rekk). En 2012, c’était takh si rip. Cette fois-ci, c’est le Nias sol (un arbuste aux épines très pointues)».

Ainsi, Tapha Tine n’a pas pu se retenir. Même si ce n’était qu’une présentation, le Géant du Baol a ouvertement déclaré la guerre au B52 de Mbour.

Du côté du Bombardier, c’est une revanche de rêve pour le Mbourois : » Je donnerai de mon mieux pour que la fête soit belle afin de rendre heureux le promoteur et son partenaire. C’est une revanche de rêve. On avait livré un combat de 35 minutes durant lequel on avait donné le maximum. Tapha Tine avait gagné par décision médicale. Mais cette fois-ci, (il tape le poing sur la table). On a besoin de nouveaux promoteurs. La lutte a besoin de gens qui ne viennent pas ceux et qui sortent.

J’ai toujours milité pour que la lutte soit connue à l’international, au plus haut niveau. Donc, le moment tant rêvé est venu pour tous les acteurs de la lutte. C’est un professionnel qui est à la base de cet évènement. Il ne se limite pas à la lutte. Il peut beaucoup apporter au sport sénégalais. Donc, déroulons lui le tapis vert. Tapha Tine et moi sommes des guerriers. Le combat peut faire sa propre publicité».

Avec Sunu Lamb