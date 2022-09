«Une association qui, depuis 2008 après le décès de Jacques Diène, n’a ni de bilan concernant les activités qui se sont faites, encore moins un bilan financier, c’est incompréhensible. C’est pourquoi je suis conscient que cette association souffre de plusieurs manquements et je dois faire des pieds et des mains pour la sortir de ce gouffre. En fait, avant de faire quoi que ce soit, il est impératif de redresser la barre pour pouvoir faire bouger les affaires. Mon équipe et moi, nous n’avons trouvé que 800.000 FCFA dans les caisses laissées par nos prédécesseurs, mais nous allons essayer d’apporter plus. Il sera aussi important de faire un toilettage des textes, revoir certains règlements. Par exemple, le mandat de deux ans. Pour certains, c’est très court pour pouvoir réaliser des projets. Il faut au minimum rallonger jusqu’à trois ans. Il est primordial de revoir les textes, afin de les adapter à la réalité des choses« , conclut le manager.