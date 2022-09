Pour sa 3ème participation à une phase finale de Coupe du monde, le Sénégal rêve d’aller jusqu’au bout au Qatar. Pour ce faire, la Fédération sénégalaise de Football (FSF) réclame un budget de 8 milliards FCFA, apprend-t-on du Président Me augustin invité à l’émission Le Point de Vue.

Interpellé sur les questions liées au Mondial 2022 au Qatar, Le président de la Fédé Me Augustin Senghor réagit que le Sénégal veut créer la surprise et réclame une grosse somme pour ramener le trophée à la maison, comme lors de la dernière CAN.

» Pour les moyens financiers, nous avons soumis le budget au ministre des Sports qui le soumettra à l’autorité, au chef de l’État et au ministre des Finances. A priori, je ne veux pas parler à leur place, mais je pense qu’il n’y aura pas de problème à ce niveau. Si nous arrivons en finale, nous tournerons autour de 8 milliards FCFA à peu près. C’est un budget prévisionnel qui prévoit qu’on, aille le plus loin possible. C’est-à-dire gagner le trophée. Et, je pense que n’importe quel Sénégalais qui souhaiterait accueillir le trophée de la Coupe du monde comme il a accueilli le trophée de la CAN ne le verrait pas d’un mauvais œil pour qu’on puisse investir ces montants-là pour gagner une Coupe du monde», dit-il.

Me Senghor est également revenu sur les deux matchs amicaux de septembre. «Aujourd’hui, la situation est globalement maîtrisée. Les adversaires du mois de septembre sont déjà identifiés. Ce sera d’abord contre la Bolivie à Orléans (France), le 24 septembre. Après, nous jouerons contre l’Autriche à Vienne en Autriche (le 27 septembre). Le calendrier de la FIFA est tellement fermé que nous n’aurons pas d’autres dates jusqu’au mois de novembre, juste avant la Coupe du monde. La particularité est que toutes les équipes n’auront qu’une semaine de préparation. Avec la pression des clubs européens, ils vont libérer leurs joueurs le plus tard possible», conclut le président de la FSF.

Avec Stades