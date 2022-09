La première édition du Grand Prix du président de la Fédération sénégalaise de Cyclisme (FSC), Papa Fata Faye, s’est tenue ce dimanche, sur le circuit grimpeur autour de la mosquée de la Divinité de Dakar et ses alentours. Le favori de la compétition, Bécaye Traoré, n’a pas manqué de se signaler en remportant ce Grand prix.

En effet, une soixantaine de participants ont pris part à ce Grand Prix et il y avait du monde pour assister au spectacle. La course s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Devant près de 70 participants et 54 km de course Bécaye Traoré a fait respecter son statut de favori di l’épreuve élite. Il a réussi à s’extirper du lot en arrivant avec Amsatou Sèye dit Am (champion de Dakar en titre «Bécaye Traoré, actuellement l’un des meilleurs coureurs au Sénégal, parce qu’il est régulier fait, il a gagné trois courses et autres classes, il est bien classe, a tressé des lauriers, le DTN à l’égard du vainqueur.

Pour la récompense dans cette catégorie élite, Bécaye, l’homme de Mbour Petite Côte, a 50.000 FCFA, le deuxième 25. 000FCFA, le troisième 15.000 FCFA. Chacun des 6 autres membre: top 10 a reçu 5.000 FCFA.

AVec Stades