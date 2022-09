Le manager de Chelsea Thomas Tuchel n’a pas voulu faire de débat sur les propos de David Moyes, accusant Édouard Mendy d’avoir simulé sa blessure afin d’obliger l’arbitre à annuler le but de Maxwel Cornet.

Furieux après que le but de Maxwel Cornet à la 90e minute contre Chelsea ait été refusé pour une faute sur Edouard Mendy, après consultation de la Var, David Moyes, coach de West Ham a accusé le portier sénégalais de simulation à la fin de la rencontre. Interrogé à ce sujet cet après-midi en conférence en prélude de la prochaine sortie de Chelsea en Ligue des champions contre Dinamo Zagreb, Thomas Tuchel l’entraîneur des Blues a complètement snobé la question. « Je n’ai rien ressenti. Je n’ai pas entendu les accusations. Mendy est disponible pour demain, lance-t-il, avant d’ajouter.

« Je n’ai de commentaires là-dessus. Aussi, je ne vais pas répondre à David [Moyes]. Je peux comprendre sa frustration, son point de vue. Et nous allons en rester là ». Les Blues ont finalement remporté cette rencontre 2-1 à Stamford Bridge.

Thomas Tuchel refuses to comment on David Moyes' accusations that goalkeeper Edouard Mendy 'faked injury' 🗣️❌ pic.twitter.com/Or3cym89Ei

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 5, 2022