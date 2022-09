L’UEFA a dévoilé dimanche la liste des 25 joueurs retenus par l’entraîneur de Tottenham Antonio Conte, pour disputer le premier tour de la Ligue des Champions. On note la présence de Pape Matar Sarr.

Engagé dans un bon début de saison en Championnat avec quatre victoires, deux matchs nuls et une troisième place après six journées, Tottenham débute la Ligue des Champions ce mercredi avec la réception de l’Olympique de Marseille. Par ailleurs, Antonio Conte et son staff ont composé une liste de 25 joueurs pour prendre part à cette première phase.

Et il y a la présence de Pape Matar Sarr. Bien qu’ayant un temps de jeu inexistant depuis l’entame de cette saison, le milieu de terrain sénégalais de 19 ans, plus jeune joueur dans l’effectif des Spurs, semble n’avoir pas perdu la confiance de son entraîneur. Il pourrait alors découvrir dans les prochaines semaines et pour la première fois les soirées européennes,

wiwsport.com