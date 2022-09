Victorieux du polonais Stifler lors don dernier combat en Juillet, Bombardier fera son retour en MMA dans un peu moins d’un mois… face à un Brésilien, Zuluzinho.

La commission d’organisation des MMA Attack a annoncé la nouvelle ces dernières heures. Après quelques mois d’absence, les MMA Attack 4 feront leur retour le 24 septembre prochain. Et lors de cette soirée prévue à Będzin, en Pologne, Bombardier remontera dans la cage, après sa belle victoire sur le polonais Stifler et un peu moins d’un an après sa lourde défaite contre Mariusz Pudzianowski.

Et ce rendez-vous s’annonce encore houleux pour le Mbourois, qui sort notamment d’une défaite contre Eumeu Sène dans les Arènes sénégalaises. En effet, B52 affrontera Wágner da Conceição Martins. À 44 ans et fort de ses 177 kg, le Brésilien est plus connu sous le nom de Zuluzinho, un peu à la brésilienne. Mais il n’est pas invincible, bien au contraire même.

Il y a seulement quelques heures, ce samedi 4 septembre, le natif de São Luís se faisait écraser par Petr Romankevich.

