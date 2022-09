En dépit de la clôture du mercato estival dans plusieurs endroits en Europe, Bouna Sarr pourrait encore quitter le Bayern Munich dans les prochains jours. D’autant plus que son départ reste un objectif prioritaire pour les dirigeants bavarois. Et sa future destination pourrait bien être la Turquie où le mercato est ouvert jusqu’au 8 septembre prochain.

En effet, d’après les informations de BILD, le latéral droit de 30 ans intéresse toujours plusieurs clubs de la Süper Lig de Turquie. Ainsi, bien qu’il figure constamment dans les feuilles de matchs du Bayern Munich et soit inscrit dans la liste pour la Ligue des Champions, Bouna Sarr pourrait bien envisager un départ pour gagner en temps jeu et une place au Mondial.

TRUE✅ Several clubs of Turkish Süper Lig are interested in Bouna Sarr. Bayern still hope to sell him pic.twitter.com/ybxrJ3fg17

— Christian Falk (@cfbayern) September 4, 2022