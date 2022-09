L’équipe nationale olympique de football du Sénégal effectuera un stage au Maroc du 19 au 27 septembre et jouera pendant ce regroupement, deux matchs amicaux contre la sélection marocaine de la même catégorie, informe APS.

Les deux matchs amicaux sont prévus les 22 et 25 septembre pendant la fenêtre internationale et serviront de première rencontre entre le nouvel entraîneur des U23, Demba Mbaye et son groupe de performance.

Plusieurs expatriés devraient prendre part à ces deux matchs amicaux qui permettront au technicien sénégalais qui a travaillé les quatre dernières années au FUS de Rabat (Maroc) de lancer la préparation des qualifications à la CAN U23. Cette compétition aura lieu en juin 2023 au Maroc.

C’est à l’issue de cette Coupe d’Afrique des nations que les représentants africains au tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris (France) en 2024, seront connus. De sources sûres, 24 joueurs seront convoqués pour ce premier stage de l’équipe olympique dispensée des préliminaires au mois de septembre.

Les U23 sénégalais entreront en lice au deuxième tour des éliminatoires programmé du 20 au 30 octobre. Le Sénégal a pris part au tournoi de football masculin en 2012 lors des JO de Londres (Angleterre) avec comme entraîneur, Karim Séga Diouf (décédé en janvier 2019) secondé par Aliou Cissé, actuel sélectionneur national.

wiwsport.com