Quelques heures après avoir résilié son contrat à Bologne, le latéral droit sénégalais a adressé un message d’adieu plein d’amour à son désormais ancien club et ses supporters.

Voilà après plus de sept années passées en Émilie-Romagne, Ibrahima Mbaye quitte le sud de l’Italie et l’équipe de Bologne dans laquelle il n’était véritablement plus dans les plans depuis deux saisons. D’un commun accord, l’ancien joueur de l’Inter Milan a résilié son contrat et ainsi se donner l’occasion d’aller rebondir dans une autre équipe, peut-être hors de l’Italie.

En attendant, le Champion d’Afrique a laissé sur Instagram un beau message d’adieu à la ville de Bologne, l’équipe, ses supporters… « Que dire … Vous savez que je ne m’exprime pas beaucoup, mais pour cette fois, je ferai de mon mieux, parce que vous le méritez, nous le méritons ! Je suis arrivé ici il y a 7 ans, j’étais un enfant, maintenant je suis adulte. En peu de temps, Bologne est devenu chez -moi, avec ses arcades, les promenades du soir, la tranquillité et ses collines fantastiques », écrit le Guédiawayois.

Puis d’ajouter : « dans un moment comme celui-ci, où tant de souvenirs me traversent la tête, je ne peux pas oublier la montée en Serie A, l’or noir de Bologne, la victoire en Coupe d’Afrique et bien d’autres joies partagées ensemble. Les deux dernières années ne se sont pas passées comme je le voulais… mais en regardant en arrière, je ne peux que merci les fans, la ville, le football à Bologne, mes coéquipiers, la direction et toutes ces personnes que j’ai eu la chance de rencontrer pendant ces 8 saisons fantastiques. Je suis et serai toujours fier d’avoir été (un joueur) de Bologne. »

