Exempté jeudi, le Sénégal va disputer sa troisième journée cet après-midi face au Cap-Vert. Les Lionceaux doivent impérativement gagner pour éviter les calculs.

Après avoir enregistré une large victoire contre la Guinée (1-3) et fait match nul inquiétant devant le Liberia (3-3), le Sénégal va croiser le Cap-Vert en début d’après midi à 17h30 au stade Olympique de la Mauritanie. Avec quatre points, l’équipe de MALICK Daf classée deuxième et qui reste sur un nul, aura à cœur de renouer avec la victoire en vue de porter l’écart sur son poursuivant, la Guinée et de sécuriser sa deuxième place.

Scénario que les Requins bleus juniors tenteront de faire avorter, eux, qui en cas de défaite seront en danger. À noter que les deux premiers du groupe B passeront en demi-finales de cette compétition de l’UFOA / A des moins de 20 ans qualificative pour la prochaine Coupe d’Afrique de cette catégorie.

wiwsport.com