Les joueurs sénégalais n’ont pas été en reste dans ce mercato estival 2022. Avec les transferts de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye, nous vous dressons le top 10 des transferts des joueurs sénégalais durant cet été.

On aura vécu un mercato estival de feu durant ces deux derniers mois où les Sénégalais n’ont pas été en reste. Sadio Mané a quitté Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich pour un montant à plus de 32 millions d’euros. Idem pour Kalidou Koulibaly qui a rejoint Chelsea pour signer le transfert sénégalais le plus cher de l’été avec la somme de 38 millions d’euros.

Si ce sont les deux plus importants mouvements de ce mercato, d’autres binationaux ou joueurs sénégalais ont changé de clubs. C’est le cas de Sékou Mara, le jeune Franco-sénégalais qui a quitté Bordeaux pour Southampton pour un montant de 13 millions d’euros, ou encore le départ de Moussa Niakhaté de Mayence pour rejoindre Nottingham Forest en échange de 10 millions d’euros.

Avec les transferts de Mamadou Coulibaly de l’Udinese à Salernitana (3 millions d’euros) et celui d’Idrissa Gueye vers Everton (4 millions d’euros), voici le top 10 des transferts des joueurs sénégalais les plus importants.

Voici le Top 10 des plus gros transferts sénégalais de cet été 2022 :

Kalidou Koulibaly de Naples à Chelsea : 38 M€ Sadio Mané de Liverpool au Bayern Munich : 32 M€ Sékou Mara de Bordeaux à Southampton : 13 M€ Moussa Niakhaté de Mayence à Nottingham Forest : 10 M€ Idrissa Gueye du Paris SG à Everton : 4 M€ Mamadou Coulibaly de Udinese à Salernitana puis prêté à Ternana : 3 M€ Aliou Badji de Al Ahly à Amiens SC puis prêté à Bordeaux : 1,80 M€ Moustapha Name de Paris FC au Paphos FC : 1,50 M€ Abdou Diallo du Paris SG RB à Leipzig : 1,50 M€ (Prêt) Philippe Keny de Bandirmaspor au Istanbul Basaksehir : 1,20 M€

