Dans le doute face à Bastia ce vendredi, Dijon a concédé sa deuxième défaite de la saison en Championnat (0-1). Le déroulé du match n’a pas plu son entraîneur Omar Daf.

Dijon dans le dur. Quatre jours après avoir connu sa première défaite de la saison en s’inclinant à domicile contre le FC Annecy (0-2), les Dijonnais ont concédé un second revers de rang, cette fois à Bastia ce vendredi pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Emmené notamment par son jeune défenseur sénégalais Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, le club corse s’est imposé sur sa pelouse grâce à Migouel Alfarela (55e). Cette défaite concédée plonge Dijon à la 8e place du Championnat. Bastia est 11e.

« Ce n’était pas un match de football »

À la fin du match, le technicien sénégalais Omar Daf a réagi sur le revers de ses hommes. « Il y a de l’agacement parce que je pense que ce soir ce n’était pas un match de football. Je ne pense que que l’on puisse ressortir quelque chose, tactiquement ou techniquement, de cette rencontre. On est très déçu de ce résultat parce qu’on a eu du répondant mais techniquement c’était encore assez faible. Il y aurait dû avoir des cartons rouges de leur côté, cela n’a pas été le cas », a t-il d’abord déclaré en conférence de presse.

« C’est un match qui a était haché, avec beaucoup d’engagement. Ce n’est pas ce qu’on aime voir sur un terrain de football. On va se préparer pour récupérer les points qu’on a perdus cette semaine. Ce soir on n’a pas vu un match de football, c’était un combat plus qu’autre chose. Je ne vais pas me réfugier derrière d’arbitrage mais il doit mieux maîtriser les débats pour que le match se passe différemment. »

