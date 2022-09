Sorti sur blessure lors du match contre Sheffield United, Naby Sarr souffre à un mollet et ne devrait pas tenir sa place contre Stoke City ce week-end.

Gros coup dur pour Reading FC. Lors de la lourde défaite face à Sheffield United (0-4) mardi dernier, les Royals ont noté la blessure de leur nouveau défenseur central sénégalais Naby Sarr. Remplacé à la pause, l’ancien joueur de Huddersfield a été touché à un mollet. Ce qui ne sent pas bon pour lui et son équipe.

En effet, The Chronicle révèle que le footballeur de 29 ans a passé un scanner mercredi dernier et son absence s’annonce plus longue que prévu. Naby Sarr ne devrait donc pas pouvoir tenir sa place contre Stoke City, ce dimanche à l’occasion de la 8e journée de Championship.

