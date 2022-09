Après son président, le technicien suisse des Aiglons a pris la balle au rebond. Présent en conférence de presse ce vendredi, Lucien Favre a réitéré son désir de recruter le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng.

Annoncé tout proche de Leeds United avant de mettre le cap sur l’OGC Nice, Bamba Dieng n’a pas pu rejoindre le club azuréen comme il le souhaitait. La faute à un problème médical révélé lors de la visite d’usage a fait capoter la transaction dans les ultimes minutes du marché. Reste que l’OGC Nice n’a pas abandonné l’idée de recruter le jeune Sénégalais de 22 ans.

Jean-Pierre Rivère l’a confirmé ce vendredi en conférence de presse. « Dieng, ça n’a pas pu se réaliser comme on le souhaitait. Aujourd’hui, on regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente. C’est toujours désolant quand ça se passe comme ça ne serait-ce que pour le joueur. On avait le souhait d’avoir l’opportunité de le prendre. Ce joueur est un sujet qui a souvent été évoqué chez nous. Voilà, ça n’a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde si on peut le faire un peu différemment, voilà. Je ne peux pas en dire plus… », avait lancé le président du Gym dans l’après-midi.

Bien que moins bavard, Lucien Favre est sur la même ligne que son supérieur. Le technicien suisse souhaite absolument pouvoir compter sur les qualités de vitesse de Dieng cette saison. Et il a répété son désir de voir ce dossier se finaliser, tout en se focalisant sur la partie technique… « Si je souhaite le joueur ? Oui », a-t-il sobrement lâché lorsqu’il a été interrogé sur le sujet. « Il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l’axe, il va très vite. Ça peut être important pour nous… ». Le message est passé.

