Après le Sénégal, la République Tchèque, les Etats-Unis et le Portugal, Alioune Ndour débarque en France et s’engage avec La Berrichonne de Châteauroux.

Alors qu’elle a perdu ses deux attaquants Thomas Robinet et Siriné Doucouré lors du dernier jour du mercato estival, la Berrichonne de Châteauroux s’est renforcé avec l’arrivée d’Alioune Ndour, un attaquant sénégalais de 21 ans à ne pas confondre avec le Alioune Ndour qui évolue du côté de la Norvège, à Haugesund.

« La Berrichonne de Châteauroux est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Alioune Ndour, qui est prêté pour une saison. Un accord est déjà trouvé pour qu’il devienne définitivement castelroussin deux saisons supplémentaires à l’issue du prêt », peut-on lire dans le communique du pensionnaire de National 1 (D3 de France).

À seulement 21, Alioune Ndour a déjà eu un parcours. L’attaquant a débuté le football en club à l’âge de 15 ans. Il fait ses classes ses premières classes au Sénégal à l’ASC Jaraaf puis au FC Karack. Mais c’est en République Tchèque, à 18 ans, qu’il signe son premier contrat pro, au MFK Vyškov, en troisième division tchèque.

Après une saison en Tchéquie, il s’envole pour les Etats-Unis, et le Loudoun United FC, en Virginie, en deuxième division. Il revient en Europe fin 2020, au Belenenses SAD, club portugais. La saison passée, dans l’élite portugaise, il dispute 19 matchs (neuf titularisations) et inscrit deux buts. Son équipe finit reléguée. L’attaquant a aussi disputé trois matchs de Coupe, pour un but.

wiwsport.com