Lors d’un spectaculaire Quevilly Rouen Métropole – Niort en Ligue 2, Issa Soumaré et Amadou Sagna ont laissé leur marque avec leur équipe.

Pour le compte de 7e journée de Ligue 2, huit rencontres étaient à l’affiche ce vendredi 02 septembre. Et le match opposant Quevilly Rouen Métropole aux Chamois Niortais aura été l’une des plus spectaculaires avec un score de 3 à 3 et deux cartons rouges du côté du QRM.

Ce match a permis également à des Sénégalais de briller. Auteur d’un très bon début de saison, le jeune ailier gauche Issa Soumaré (21 ans) a été l’homme le plus en vue dans son équipe. L’ancien joueur de Génération Foot a inscrit un doublé et délivré une passe décisive.

De son côté, Amadou Sagna a inscrit le deuxième but de son équipe dans cette rencontre.

⏱️ C'est terminé ! Héroïques ! À 9 contre 11, les Rouge et Jaune ont pris un point dans un match totalement fou. Bravo les gars ! 🔴3-3⚪️ #QRMCNFC pic.twitter.com/zXZhXJgKdS — Quevilly-Rouen Métropole 🔴🟡 (@QRM) September 2, 2022

wiwsport.com