En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur des Toffees d’Everton s’est exprimé sur le retour d’Idrissa Gueye au Goodison Park.

Ce jeudi 1er septembre, date du dernier jour du mercato estival de 2022, Everton a annoncé l’arrivée d’Idrissa Gana Gueye en provenance du Paris Saint-Germain pour un montant de quatre millions d’euros. Le milieu de terrain sénégalais de 32 ans a signé un contrat de deux ans avec les Toffees. Et cette signature marque le retour au Goodison Park d’un joueur qui a été déterminant dans cette équipe entre 2016 et 2019. Interrogé à s’exprimer sur son nouveau milieu de terrain sénégalais, Frank Lampard ne tarit pas d’éloges.

« Nous sommes ravis d’ajouter un joueur de la qualité et de l’expérience d’Idrissa à l’équipe. Nous étions désireux de renforcer nos options au milieu de terrain et ses attributs seront sans aucun doute bénéfiques à l’équipe. Idrissa a joué au plus haut niveau du football. Les supporters d’Everton connaissent bien son rythme de travail infatigable et la valeur qu’il apporte à une équipe, et nous sommes impatients de le voir apporter tout cela maintenant qu’il est de retour au Club », a déclaré l’entraîneur d’Everton.

Avant d’ajouter : « Idrissa est un joueur que nous souhaitions tous ramener dans son club et notre président a travaillé sans relâche ces dernières semaines pour que cela se produise et que cet accord important soit conclu. Idrissa a montré au cours de ses trois dernières années au Club combien il est important, et nous n’avons aucun doute qu’il sera à nouveau un élément clé de notre équipe et qu’il apportera une forte concurrence dans notre milieu de terrain. »

Experience and energy. 👌 The boss on the additions of Gana and Garner to his midfield. Watch: https://t.co/E2OEVs1zg1 pic.twitter.com/yJGqT3DITY — Everton (@Everton) September 2, 2022

