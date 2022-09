En déplacement au Renato Dall’Ara ce jeudi soir en clôture de la 4e journée de Serie A, la Salernitana a arraché le point du nul grâce à Boulaye Dia (1-1).

Cinq jours après avoir corrigé la Sampdoria Gênes (4-0), la Salernitana se rendaient sur la pelouse de Bologne ce jeudi soir pour le compte de la 4e journée de Serie A afin d’enchaîner avec un deuxième succès. Mais les hommes de Davide Nicola ne parviendront à obtenir mieux qu’un match, et peuvent remercier Boulaye Dia.

Menée en début de seconde période par un but sur penalty de Marko Arnautovic, la Salernitana a attendu la fin de match pour revenir dans la partie. Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs le week-end dernier, c’est Boulaye Dia qui a permis au siens d’égaliser en marquant à la 88e son 2e but en Serie A.

La Salernitana est 10e au classement.

wiwsport.com