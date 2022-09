Watford, qui n’a aucune intention de laisser partir Ismaila Sarr, a rejeté une approche de Crystal Palace. L’attaquant sénégalais devrait rester au Vicarage Road.

Courtisé par Crystal Palace après son transfert avorté à Aston Villa, Ismaïla Sarr semble très loin de quitter Watford dans les dernières heures du mercato estival. En effet, d’après les informations du The Telegraph et The Athletic, les Hornets ont rejeté l’offre des Eagles et restent inflexibles à l’idée de garder l’attaquant sénégalais.

Le club entraîné par Rob Edwards, en dépit de plusieurs offres et des discussions pour le transfert de leur Champion d’Afrique, n’acceptera aucune autre offre et va garder son joueur. Ismaila Sarr, auteur de deux buts et une passe décisive en Championnat cette saison, devrait alors bien rester au Vicarage Road pour cette campagne.

wiwsport.com