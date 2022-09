Les supporters de Leeds United devront se faire du faux bond Bamba Dieng en ce Deadline Day du mercato estivale. Alors que tout était scellé pour que l’attaquant des Lions rejoignent les Seagulls, tout s’est joué à l’aéroport au moment de rejoindre le club anglais. L’OGC Nice a doublé son concurrent britannique dans les derniers instants avec une offre plus fructueuse que celle de Leeds.

Comme révélé plus tôt par Taggat, le club azuréen a trouvé un accord en début d’après-midi pour un contrat de 5 ans. Pour rappel, les Niçois ont toujours été la préférence du joueur sénégalais suivis par plusieurs clubs. Pourtant, le président du club annonçait même sa venue sur Twitter, comme relayé par Wiwsport. Mais c’était sans compter la folie du dernier jour de la fenêtre des transferts. D’ailleurs, Leeds se serait retiré des négociations malgré un accord total avec le joueur et l’OM.

Leeds have decided tovleave the negotiations for Bamba Dieng. Now deal is OFF — Dieng goes to OGC Nice! ⚪️🛩 #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022