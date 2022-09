La Confédération africaine de football est en visite en Guinée, pays qui doit abriter la CAN 2025. Mercredi 31 août, la délégation de la CAF a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports guinéen, Lansana Béa Diallo, et le chef d’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya, informe RFI.

Tous les regards étaient tournés vers cette visite. Depuis mardi, une mission de la Confédération africaine de football, conduite par son secrétaire général Veron Mosengo Omba, séjourne en Guinée. Selon Sport New Africa, l’objectif principal pour les membres de cette délégation est de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux dans le pays en vue de l’organisation de la CAN 2025, attribuée à la Guinée. Et alors que le doute commence à s’installer autour des capacités de la Guinée à être prête à temps pour organiser la compétition continentale, les autorités locales martèlent que tous les moyens seront mis en œuvre pour respecter les délais.

Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, à la tête de la délégation, a déclaré : « Nous ne sommes pas venus pour retirer l’organisation à la Guinée ». Et d’ajouter : « Nous sommes venus pour voir si la Guinée a des propositions pour convaincre la CAF de lui faire toujours confiance pour l’organisation de cette CAN 2025. » Lundi 29 août, les autorités guinéennes avaient indiqué que la CAN 2025 était élevée au rang « d’intérêt national et prioritaire ».

Selon Bein Sports, le dirigeant guinéen a pris un autre décret autorisant le transfert de créditd’un montant de plus de 4 milliards 312 millions de francs guinéens (soit 462.000 euros) en faveur du ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le but de faire face aux dépenses de fonctionnement du COCAN (comité de pilotage de la Coupe d’Afrique des Nations) pour l’année en cours.

